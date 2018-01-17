Танкер типа «Афрамакс» спущен на воду в Приморье

Головное судно из серии танкеров класса «Афрамакс», заложенное на стапеле судостроительного комплекса «Звезда», спустили на воду, сообщают «Вести:Приморье». В торжественном мероприятии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

Олег Кожемяко подчеркнул, что строительство таких танкеров – большой вклад в развитие экономики и промышленный потенциал страны, отметили в пресс-службе правительства края.

«Это прорыв в гражданском судостроении. Символично, что этот танкер закладывал Президент России Владимир Путин. У нас появилась возможность самим перевозить нефть, не зависеть от поставщиков из других стран. Мы берем лучшие мировые практики, при этом развивая свою промышленность, новые технологии, за такими типами судов пойдут другие», – заявил глава Приморья.

Губернатор поблагодарил кораблестроителей за своевременную и высококачественную работу.

«Таких судов не было за всю историю нашей страны. Здесь их будет построено 12, шесть сейчас стоят в закладке. Это новые рабочие места, развитие Большого Камня», – обозначил Олег Кожемяко.

Генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко отметил, что благодаря слаженной работе коллектива верфи корабль спускают на месяц раньше.

«Наши сварщики, сборщики освоили крупнотоннажное судостроение, новые виды сварки, что позволило в сжатые сроки построить этот танкер. Впереди еще ходовые испытания, но я уверен, что с нашим коллективом мы сдадим судно в срок», – добавил он.

Перед спуском на воду судно, названное именем Владимир Мономах, прошло традиционные обряды – его освятили, «крестной мамой» танкера стала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Отметим, ССК «Звезда» вошел в список стратегически важных промышленных предприятий, сотрудникам которых разрешено работать во время полного режима самоизоляции. Здесь принимаются все необходимые противоэпидемические меры безопасности – проводится термометрия, регулярная дезобработка помещений, все сотрудники работают в масках.

Справочно. Длина танкера типа «Афрамакс» – 250 метров, ширина – 44 метра, водоизмещение составляет 114 тысяч тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]