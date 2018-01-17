Приморская судоверфь «Звезда» приступила к строительству пятого танкера-гиганта типа «Афрамакс»

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету танкера типа «Афрамакс», - передают "ВЕсти: ПРиморье" по данным ППК.

В торжественной церемонии начала строительства судна в блоке корпусных производств приняли участие представители заказчика судна – АО «Роснефтефлот» и трудового коллектива ССК «Звезда».

Пятый «Афрамакс» – крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тысяч тонн – входит в линейку экономически эффективных и экологически чистых судов. В цехах верфи идет сборка секций и блоков с последующим формированием на стапеле корпуса его предшественников. Первый из серии «Афрамаксов» планируется спустить на воду уже весной.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» станут первыми такого класса, построенными в Российской Федерации. В портфеле «Звезды» – 12 «зеленых» танкеров, спроектированных с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе. «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

Напомним, что в конце января ход завершающих работ по строительству головного «Афрамакса», заложенного на стапеле приморской судоверфи, осмотрел Губернатор края Олег Кожемяко. Он отметил, что к данному проекту и в целом к судостроительному комплексу «Звезда» сегодня приковано внимание Президента РФ Владимира Путина, который посещает верфь ежегодно.

«Для Приморья – это новые технологии, рабочие места, прорыв в судостроении, потому что суда таких размеров в стране никогда не строились. За ними пойдут газовозы, атомоходы, ледоколы», – обозначил Губернатор.

Справочно. Производственная программа ССК «Звезда» разработана до 2035 года и насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.

В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]