На заводе «Звезда» заложили киль третьего танкера типа «Афрамакс»
На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне состоялась церемония закладки третьего танкера типа «Афрамакс», об этом сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ИА Neftegaz.
Началом создания судна судостроители считают закладку киля. Церемония закладки состоялась на открытом достроечном стапеле. Участие в мероприятии приняли представители Роснефтефлота, Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства, коллектив ССК Звезда.
Гендиректор ССК Звезда С. Целуйко и главный инженер Роснефтефлота А. Коваленко закрепили закладную доску на днищевой секции судна, после чего подписали акты о закладке, что ознаменовало начало строительства нового «Афрамакса».
Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Длина танкера составит 250 м, ширина - 44 м, осадка - 15 м, дедвейт - 114 тыс. т, скорость - 14,6 узла.
Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания, в т.ч. по Северному морскому пути благодаря ледовому классу ICE-1B.
Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционных видах топлива, так и на газомоторном топливе. Использование экологически чистого сжиженного природного газа позволяет называть строящиеся суда «зелеными» «Афрамаксами».
По сравнению со стандартным судовым топливом, использование газа позволит снизить объем выбросов оксидов серы и низкодисперсных частиц на 100%, оксидов азота - на 85%, углекислого газа - на 27%.
Всего серия «зеленых» «Афрамаксов» будет включать 12 танкеров.
Первый танкер был заложен в сентябре 2018 г. в ходе визита на ССК «Звезда» президента РФ В. Путина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
17.01.2018 В Приморье началось строительство уникального танкера типа "Афрамакс" (фото)
-
28.02.2019 На судоверфи «Звезда» приступили к строительству уже третьего танкера серии «Афрамакс»
-
15.11.2018 Судоверфь "Звезда" приступила к серийному производству танкеров класса "Афрамакс"
-
11.09.2018 Путин на заводе «Звезда» принял участие в церемонии закладки танкера класса «Афрамакс»
-
12.09.2018 Владимир Путин принял участие в церемонии закладки танкера типа «Афрамакс» на заводе «Звезда»
-
08.06.2018 Танкер типа "Афрамакс" и танкер-челнок Arc6 построят на верфи "Звезда"
Добавить комментарий