На заводе  «Звезда» заложили киль третьего танкера типа «Афрамакс»





На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне состоялась церемония закладки третьего танкера типа «Афрамакс», об этом сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ИА Neftegaz.

Началом создания судна судостроители считают закладку киля. Церемония закладки состоялась на открытом достроечном стапеле. Участие в мероприятии приняли представители Роснефтефлота, Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства, коллектив ССК Звезда.

Гендиректор ССК Звезда С. Целуйко и главный инженер Роснефтефлота А. Коваленко закрепили закладную доску на днищевой секции судна, после чего подписали акты о закладке, что ознаменовало начало строительства нового «Афрамакса».

Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Длина танкера составит 250 м, ширина - 44 м, осадка - 15 м, дедвейт - 114 тыс. т, скорость - 14,6 узла.

Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания, в т.ч. по Северному морскому пути благодаря ледовому классу ICE-1B.

Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционных видах топлива, так и на газомоторном топливе. Использование экологически чистого сжиженного природного газа позволяет называть строящиеся суда «зелеными» «Афрамаксами».

По сравнению со стандартным судовым топливом, использование газа позволит снизить объем выбросов оксидов серы и низкодисперсных частиц на 100%, оксидов азота - на 85%, углекислого газа - на 27%.

Всего серия «зеленых» «Афрамаксов» будет включать 12 танкеров.

Первый танкер был заложен в сентябре 2018 г. в ходе визита на ССК «Звезда» президента РФ В. Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]