На танкере «Афрамакс» произвели первый пуск главного двигателя (видео)

На Судостроительном комплексе «Звезда» успешно произведён первый пуск главного двигателя танкера типа «Афрамакс» «Владимир Мономах». Это завершающий этап швартовных испытаний судна, свидетельствующий о положительных итогах работы по проверке и наладке систем и оборудования «Афрамакса», а также готовности танкера к ходовым испытаниям, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу комплекса.

В настоящее время на судне завершены пуско-наладочные работы, сданы все системы. Перед запуском произведена центровка главного двигателя. Танкер готовится к проведению ходовых испытаний. Планируется передача судна заказчику – АО «Роснефтефлот» - дочернему обществу НК «Роснефть», специализирующемуся на фрахтовании и портовом обеспечении, реализации судостроительных проектов и управлении морским и речным флотом.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне размещена площадка для вертолета.

«Владимир Мономах» – головное судно в серии танкеров типа «Афрамакс», ранее в России не выпускавшихся. Закладка первого танкера состоялась 11 сентября 2018 года в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина. А в мае 2020 года с опережением контрактных сроков судно было спущено на воду.

На сегодняшний день в портфеле Судостроительного комплекса «Звезда» – 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу «Роснефтефлота». Сейчас в цехах и на стапеле предприятия ведётся изготовление и сборка пяти таких танкеров.

«Владимир Мономах» стал первым «Афрамаксом», построенным в России. Эти «зеленые» суда спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]