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Онкобольные жалуются на очереди при входе в краевой онкодиспасер (фото)

Онкобольные жалуются на очереди при входе в краевой онкодиспасер (фото)

В приемное отделение онкодиспансера для пациентов организован входной фильтр через изолированную палатку от МЧС из-за пандемии COVID-19. Онкологические больные вынуждены толпится в очереди в приморский краевой онкодиспансер. На данный момент в очереди скопились десятки человек.

"Это издевательство над народом. Вот уже 40 минут ни кого не принимают", - комментирует присланные фото подписчик WhatsApp "Вести:Приморье".

Представители медучреждения так прокомментировали ситуацию: "В целях борьбы с коронавирусом перед дверями в приемное отделение онкодиспансера для пациентов организован входной фильтр через изолированную и оборудованную палатку.

Это необходимо для того, чтобы исключить создание скученности в приемном отделении и с целью максимального снижения контактов между пациентами. Ожидая очереди для оформления на госпитализацию, пациенты могут за столами заполнить необходимые анкеты и пройти термометрию.

Раньше все это проходило на входе в приемное отделение, из-за чего периодически возникала скученность больных на небольшом участке площади, и сотрудники онкодиспансера были вынуждены запускать пациентов в помещение частями. Сейчас пациенты могут дождаться своей очереди входа в отделение в специальном входном фильтре"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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