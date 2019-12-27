В онкодиспансере Приморья организован входной фильтр для пациентов на время пандемии COVID-19

Медучреждения Приморья продолжают усиливать меры безопасности для своих пациентов на время ухудшения эпидемиологической обстановки по заболеванию новой коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает правительство края. К числу организаций, где теперь есть входной фильтр через изолированную палатку, присоединился и краевой онкологический диспансер, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Решение о данной мере принято на оперативном штабе, поддержано губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. При содействии главного управления МЧС по Приморскому краю на период пандемии COVID-19 перед дверями в приёмное отделение онкодиспансера для пациентов организован входной фильтр через изолированную и оборудованную палатку», – сообщил главврач диспансера Михаил Волков.

Он подчеркнул, что это необходимая мера для того, чтобы исключить создание скученности в приёмном отделении и минимизировать контакты между пациентами.

«Ожидая очереди для оформления на госпитализацию, пациенты могут за столами заполнить необходимые анкеты и пройти термометрию», – сообщил он.

Раньше всё это проходило на входе в приёмное отделение, из-за чего периодически возникала скученность больных на небольшом участке площади, и сотрудники онкодиспансера были вынуждены запускать пациентов в помещение частями. Сейчас они могут дождаться своей очереди входа в отделение в специальном входном фильтре. При этом административный вход в главный корпус теперь предназначен только для сотрудников медицинского учреждения. В других корпусах онкодиспансера открыто по одному входу. В корпусе по адресу: ул. Русская, 59 работает отдельный вход для пациентов, которые идут на МРТ, и отдельный – для тех, кто идёт на эндоскопические исследования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]