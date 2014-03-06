ЧП на железной дороге: в Приморье грузовой поезд в буквальном смысле зарылся в землю
Вчера в районе Зарубино груженые металлом вагоны поезда сошли с рельс, сообщают «Вести:Приморье». Рельсы вырвало, колеса вагонов зарылись в землю, отмечает очевидец происшествия, который прислал видео на номер whatsapp редакции.
Некоторые колеса просто вырвало из-под вагонов. Сцепка между несколькими вагонами тоже была разорвана. Рабочие пытаются разобрать вагоны и вытащить колеса. Отечается, что груз планировали доставить к пирсу.
Сход произошёл 12 марта на перегоне Сухановка - Зарубино, на участке ведомственных портовых подъездных путей. По предварительной версии, ЧП произошло по причине разбалластировки коллеи - "поехал" грунт. Накануне здесь была сильная гроза и, возможно, насыпь "поплыла".
Источник в Зарубино отмечает, этот участок не принадлежит РЖД, но является единственным железнодорожным подъездом к портовым причалам. Учитывая последствия ЧП, придётся перекладывать около полукилометра коллеи и заново устраивать насыпь.
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