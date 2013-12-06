Мужчина с оружием в руках напугал жителей домов на Военном шоссе

Полицейские задержали жителя Владивостока, стрелявшего из охолощенного оружия, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение 24-летней местной жительницы о том, что на улице неизвестный стреляет в воздух из предмета, похожего на автомат.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

Полицейскими установлено, что компания из троих мужчин находилась в машине, припаркованной во дворе дома №36 на Военном шоссе. Один из приятелей увидел на заднем сиденье машины предмет, похожий на автомат, и решил проверить, стреляет он или нет. С этой целью мужчина выстрелил в воздух.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Приморца уже привлекали к административной ответственности за хулиганские действия. В свое оправдание задержанный сказал, что, стреляя, злого умысла не имел, никого пугать не хотел.

Эксперты изучили изъятое оружие и установили, что предмет, похожий на автомат, не является боевым. Выстрелы производились из светозвукового охолощенного оружия.

В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах), отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Мужчине грозит административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Решение примет мировой суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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