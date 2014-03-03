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Автомобилисты возмущены поведением водителя инкассаторской машины (видео)

Автомобилисты возмущены поведением водителя инкассаторской машины (видео)

Пользователь whatsapp «Вести:Приморье» прислал видео, которое удивляет и вызывает вопросы. Почему водитель инкассаторской машины позволяет себе не соблюдать правила движения. Встав посередине полосы, он тем самым провоцирует других участников движения к аварии. Водителям, чтобы объехать спецмашину, приходится выезжать на встречную полосу, пересекая сплошную линию разметки.

«Здравствуйте! Хочу обратиться к главным этих товарищей, эти «бойцы» и так ездят везде без соблюдения ПДД, но здесь уже перебор. Встали на проезжей части, хотя справа есть карман, три  авто спокойно встанет. Но мы же «особенные», нам всё можно, а другие участники дорожного движения пускай выезжают на встречную полосу для движения, пересекают сплошную, рискуют здоровьем. На замечание, водитель просто послал на три буквы, с ухмылкой предложил ему выйти, не захотел, сослался на инструкцию, хоть здесь соблюдает...», - написал очевидец в «Вести:Приморье».

Гнев водителей, которые оказались в это же время (17:50) в селе Вольно-Надеждинском на улице Железнодорожной, 13, понять можно. Многие едут с работы, устали, а тут такая ситуация

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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