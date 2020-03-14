Работы по очистке озера Соленого от нефтепродуктов вступили в завершающий этап

Работы по очистке территории озера Соленого от мазута, попавшего сюда в результате аварии на топливном складе в Находке, вступили в завершающий этап, - сообщает "Вести: Приморье".

"Ммазут собран до максимально достижимого уровня. Из 1649,8 тонн выброшенного из емкости топлива, собрано и возвращено в технологический процесс 1622,8 тонн. Еще 27 тонн мазута вместе с загрязненным грунтом вывезено на обвалованную территорию емкостного парка в бетонную емкость, где в последующем также будет произведена отчистка топлива от грунта и возвращение его в технологический процесс", - сообщил главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей Попов.

Кроме того, по словам главного инженера предприятия, на побережье озера продолжаются работы по тщательной очистке территории от следов нефтепродуктов, выкашивается и собирается в снопы сухой камыш, производится сбор и вывоз бытового мусора, накопленного за многие годы. Собрано порядка 20 кубометров мусора: пластиковых бутылок, пакетов и других бытовых отходов, порядка 300 автомобильных шин.

Во избежание попадания следов нефтепродуктов на береговую линию озера после ее очистки, побережье покрывается нетканым укрывным материалом, которое впитывает и удерживает остатки мазута, предотвращая повторное загрязнение побережья. В последующем использованный укрывной материал будет утилизирован. Производится мониторинг водной поверхности и очаги радужной мазутной пленки обрабатываются диспергентами.

Как отметил Сергей Попов, следующим этапом будет разработка и реализация проекта рекультивации.

Напомним, что выброс нефти на топливном складе "Примтеплоэнерго" в Находке произошел около полуночи 13 марта. В хранилище общей вместимостью 3000 кубических метров находилось порядка 2500 тонн мазута, большая часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию. На территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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