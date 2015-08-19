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"Вести: Приморье": Новый мировой рекорд установил спортсмен из Владивостока

"Вести: Приморье": Новый мировой рекорд установил спортсмен из Владивостока

Новый мировой рекорд. Спортсмен из Владивостока сделал трюк, который до этого не покорялся никому. Гаврил Данилов исполнил двойное сальто и семь вращений вокруг своей оси.

Гаврил Данилов: "Нужно 500 раз упасть, чтобы поставить мировой рекорд. Нужно сделать 1000 раз, чтобы поставить рекорд".

И в спорте, и в жизни на полных оборотах! Молодой трикер сумел второй раз вписать свое имя в мировую спортивную историю. Историю рекорда смотрите в 21:05 в программе «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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