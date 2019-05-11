Новый мировой рекорд установил трикер из Владивостока

Новый мировой рекорд Данилов Гаврил @gavrixd @fan_gavrixd установил новый мировой рекорд (тройной маховый винт) по трикингу и стал трёхкратным рекордсменом мира, сообщают «Вести:Приморье».

Трикингом молодой человек занимается больше девяти лет. В ноябре 2018 спортсмен поставил свой первый мировой рекорд — пять винтов в прыжке. Недавно Гаврил выполнил уникальный трюк – семь поперечных оборотов-винтов в комбинации из двух сальто. Это стало вторым мировым рекордом трикера, который был зарегистрирован в Реестре рекордов России (РРР). И 18 июля этого года спортсмен добавил в свою копилку уже третий рекорд!

Поздравляем Гаврила с новым рекордом и желаем новых побед, достижения целей, успеха и крепкого здоровья!

Справка: Трикинг - достаточно молодой вид спорта, набирающий сегодня огромную популярность. Он совмещает в себе элементы боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других дисциплин. Главная цель — создать наиболее зрелищную смесь вращений в разных плоскостях. Это требует смелости, выдержки и последовательности.

Ранее мы писали, это не первые достижения трикера Гаврила Данилова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]