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Канализационные ручьи вновь потекли в безымянное озеро в районе Патрокла

Канализационные ручьи вновь потекли в безымянное озеро в районе Патрокла

В озеро в микрорайоне Патрокл опять потекли ручьи канализации. Три года назад эту проблему "Примводоканал" решил, но, видимо, что-то опять пошло не так. Потоки нечистот поступают с того же коллектора, что и раньше.

"Вот озеро Патрокл, а вот ручеек из канализации. Очень воняет, - сообщила местная жительница на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". - А вот он и люк, из-под него явно бежит... Караул!"

Напомним, озеро в районе бухты Патрокл прославилось своим зловонием из-за того, что неочищенные канализационные стоки сливались в озеро еще несколько лет назад. Тогда к решению проблемы подключили ученых. (Подробности в сюжете Максима Каленника "Особые микроорганизмы будут решать экологическую проблему озера в районе бухты Патрокл"). В июне 2018 года запустили две канализационные насосные станции, которые прекратили выпуск стоков в местное озеро. И вот новый сигнал о старой проблеме.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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