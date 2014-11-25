Гастролеры из Красноармейского района грабили пенсионеров во Владивостоке

73-летний житель Владивостока сообщил в полицию о том, что его ограбили. Пожилой мужчина проверял свой почтовый ящик в подъезде жилого дома по улице Горийской, к нему подошел неизвестный, ударил по голове, открыто похитил барсетку и скрылся в неизвестном направлении. В результате потерпевший лишился социальных карт и наличных денежных средств.

Подобное преступление произошло и в Первореченском районе. Злоумышленник подошел к мужчине в лифте, нанес телесные повреждения и под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрал у него кошелек с денежными средствами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку, по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали двоих уроженцев Красноармейского района Приморского края в возрасте 23 и 27 лет.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Один из них сознался в совершении еще одного аналогичного преступления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) и частью 2 статьи 162 (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В отношении фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Расследование продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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