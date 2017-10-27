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Медведи попытались стереть видео своего «танца» на «Земле леопарда»

Медведи попытались стереть видео своего «танца» на «Земле леопарда»

Любопытство семейства бурых медведей, едва не разобравших фотоловушку, принесло специалистам «Земли леопарда» оригинальные видео с дальневосточным леопардом и амурским тигром. Косолапые оказали ученым «медвежью услугу»: переместили камеру после своего «танца», позволив записать кошек с необычного ракурса.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда", одна из фотоловушек, установленная в лесу для наблюдений за дикими животными, во всей красе запечатлела целую семью бурых медведей: мать и двух детенышей. На видео привлеченные запахами других лесных обитателей хищники исследуют территорию, оставляют собственные метки с помощью специального «танца» – почёсывания спины о дерево. Случай был бы рядовым, если бы медведи не решили познакомиться с необычным предметом поближе. 

Любознательные медвежата уверенной поступью приблизились к фотоловушке вплотную, попробовали ее на вкус и несколько раз ударили лапами, словно стремясь скрыть запись своих недавних действий. Специалистам нацпарка повезло: после контакта с косолапыми камера все же «пришла в себя» и продолжила съемку. Но в результате вмешательства зверей ракурс значительно изменился: меточное дерево пропало из виду. 

Инцидент значительно повлиял на качество получаемых видеоматериалов. В объектив перемещенной камеры стали попадать только ушки пятнистых оленей и спины барсуков. И все же фотоловушка принесла ценные для науки данные, запечатлев под нужным углом рисунок пятен леопарда, что необходимо для идентификации особи. Ученые также получили видео с «улыбающимся» тигром, который при помощи гримасы-флемена изучал местные запахи. В кадр попала только его голова.

«Конечно, медведи изменили ракурс съёмки ненамеренно, – отметил Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Это очень любопытные животные. Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями «покушений» медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер. В этот раз фотоловушка выстояла, материал был сохранен, хоть и с «медвежьими» новшествами». 

Фотоловушки – главный инструмент в деле мониторинга популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра. На «Земле леопарда» действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом.

Бурый медведь – один из самых крупных наземных хищников. Его вес может составлять более 500 кг. Крупные сильные лапы имеют по пять пальцев с невтяжными 10-сантиметровыми когтями. На «Земле леопарда» обитают не менее 55 бурых медведей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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