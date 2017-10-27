Медведи попытались стереть видео своего «танца» на «Земле леопарда»

Любопытство семейства бурых медведей, едва не разобравших фотоловушку, принесло специалистам «Земли леопарда» оригинальные видео с дальневосточным леопардом и амурским тигром. Косолапые оказали ученым «медвежью услугу»: переместили камеру после своего «танца», позволив записать кошек с необычного ракурса.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда", одна из фотоловушек, установленная в лесу для наблюдений за дикими животными, во всей красе запечатлела целую семью бурых медведей: мать и двух детенышей. На видео привлеченные запахами других лесных обитателей хищники исследуют территорию, оставляют собственные метки с помощью специального «танца» – почёсывания спины о дерево. Случай был бы рядовым, если бы медведи не решили познакомиться с необычным предметом поближе.

Любознательные медвежата уверенной поступью приблизились к фотоловушке вплотную, попробовали ее на вкус и несколько раз ударили лапами, словно стремясь скрыть запись своих недавних действий. Специалистам нацпарка повезло: после контакта с косолапыми камера все же «пришла в себя» и продолжила съемку. Но в результате вмешательства зверей ракурс значительно изменился: меточное дерево пропало из виду.

Инцидент значительно повлиял на качество получаемых видеоматериалов. В объектив перемещенной камеры стали попадать только ушки пятнистых оленей и спины барсуков. И все же фотоловушка принесла ценные для науки данные, запечатлев под нужным углом рисунок пятен леопарда, что необходимо для идентификации особи. Ученые также получили видео с «улыбающимся» тигром, который при помощи гримасы-флемена изучал местные запахи. В кадр попала только его голова.

«Конечно, медведи изменили ракурс съёмки ненамеренно, – отметил Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Это очень любопытные животные. Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями «покушений» медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер. В этот раз фотоловушка выстояла, материал был сохранен, хоть и с «медвежьими» новшествами».

Фотоловушки – главный инструмент в деле мониторинга популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра. На «Земле леопарда» действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом.

Бурый медведь – один из самых крупных наземных хищников. Его вес может составлять более 500 кг. Крупные сильные лапы имеют по пять пальцев с невтяжными 10-сантиметровыми когтями. На «Земле леопарда» обитают не менее 55 бурых медведей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]