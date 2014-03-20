Леопарды и тигры выходят в «деревянную соцсеть» в Приморье

Новую лесную «социальную сеть» запечатлели на фотоловушку ученые национального парка «Земля леопарда». Через самое популярное меточное дерево общались множество диких животных: несколько дальневосточных леопардов, амурских тигров, «индийская» куница харза, барсуки, маньчжурские зайцы, лисицы и даже белки, сообщает «Вести: Приморье».

Прошедший 2019 год вновь принес отделу науки «Земли леопарда» огромное количество фото и видео диких животных. Материалы, полученные с помощью самой большой в России сети фотомониторинга, открывают немало интересного – как для науки, так и для широкой публики. Среди них – серия кадров с краснокнижными кошками и другими животными, которые с помощью меток оставляют и получают различные сообщения у «дерева посланий». Особое внимание специалистов привлекло появление здесь нового котенка леопарда, прежде не фиксировавшегося фотоловушками.

Оставляя на дереве мочевые метки, леопарды и тигры передавали обитателям этого участка леса самые различные сообщения. Кошки обменивались информацией о своем виде, поле и даже возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию – в метках могут содержаться многие важные послания. Сталкиваясь с запахами, леопарды и тигры периодически «улыбались» – при помощи необычной гримасы-флемена они захватывали дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными.

Получателями «писем» стали как сами редкие хищники, так и их соседи. Среди других зверей особенно выделилась ловкая как мартышка харза, которая забралась на дерево, чтобы получше «рассмотреть» запах. В свою очередь маленький котенок дальневосточного леопарда, изучив весь набор меток, для своей безопасности не стал заявлять о себе, оставив свою «страничку в социальной сети» пустой, отметили в нацпарке.

«Популярность данного дерева среди такого количества животных неслучайна, – отметил Виктор Сторожук, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Оно ярко выделяется на общем лесном фоне и хорошо заметно большинству местных «жителей». Зная об этом, мы решили запечатлеть на скрытую камеру, что происходит на «площадке коммуникаций» во время нашего отсутствия. В результате удалось не просто зафиксировать проход зверей по тропе, а получить ценную информацию о социальном поведении диких животных».

Благодаря анализу уникальных рисунков пятен на шкуре леопардов и сравнению с другими «паспортами» ученые смогли идентифицировать участников

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]