Сегодня, 09:24
В Приморье произошло столкновение бензовоза с легковушкой
ДТП случилось в поселке Шкотово. Это произошло накануне, 16 мая. Возгорания в результате аварии, к счастью, не произшло.
Видео происшествия опубликовано в социальной сети.
О пострадавших не сообщается.
Подробности происшествия устанавливаются.
Видео - dpscontrol
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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