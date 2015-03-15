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В Приморье произошло столкновение бензовоза с легковушкой

В Приморье произошло столкновение бензовоза с легковушкой

ДТП случилось в поселке Шкотово. Это произошло накануне, 16 мая. Возгорания в результате аварии, к счастью, не произшло. 

Видео происшествия опубликовано в социальной сети.

О пострадавших не сообщается.

Подробности происшествия устанавливаются. 

 

Видео - dpscontrol

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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