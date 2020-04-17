УМВД Приморья: за распространение фейков с тяжелыми последствиями - штраф до 1,5 млн. рублей

Правительством РФ утверждены Правила поведения, обязательные для граждан и организаций, при введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Эти правила направлены, прежде всего, на снижение уровня роста коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, невыполнение данных Правил влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях: предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1.000 до 30.000 руб.;

- на должностных лиц от 10.000 до 50.000 руб.;

- на индивидуальных предпринимателей от 30.000 до 50.000 руб.;

- на юридических лиц от 100.000 до 300.000 руб.

Безусловно, принятые российским правительством меры позволили не допустить ещё большего распространения COVID-19, но о спаде пандемии говорить ещё рано, и, к сожалению, вместе с ростом количества заболевших, растёт и количество fakenews (фейков). Соцсети и мессенджеры пестрят сообщениями о коронавирусной инфекции, но далеко не все они являются достоверными.

Ответственность за распространение подобных сведений о COVID-19 классифицируется по следующим статьям:

- ст. 207.1 УК РФ - Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, наказывается штрафом в размере от 300.000 до 700.000 руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трёх лет.

- ст. 207.2 УК РФ - Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия.

Иными словами, если под видом достоверных сообщений была озвучена или опубликована информация, повлекшая по неосторожности причинение вреда здоровью человека, виновный будет наказан ещё серьёзнее. Его ожидает штраф от 700.000 до 1.500.000 руб., либо исправительные работы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Гражданам напоминают об осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки, о том, что без острой необходимости не следует выходить из дома или отправляться в поездки. В Находкинском городском округе и в Хасанском районе введен пропускной режим. Временные посты Госавтоинспекции и Росгвардии будут действовать до 1 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]