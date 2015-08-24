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В Приморье наконец-то отловили тигренка, который бродил на окраине Чистоводного
Охотнадзор Приморского края отловил одинокого тигренка, который в течение трех недель выходил к поселку Горноводное.
Как сообщает "Вести: Приморье", хищник помещен в Центр реабилитации.
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По словам специалистов, внешний осмотр не показал никаких травм и ранений. Взяли пробы анализов.
Ранее сообщалось, что амурский тигренок в течение трех недель бродит на окраине Чистоводного. По словам специалистов, хищник ведет себя спокойно и мирно. Местные жители на пропажу домашних животных не жалуются, значит, он сам добывает в дикой природе пропитание. На кадрах с фотоловушек видно, что тигр толстый и справный. Его возраст оценивается в 1-1,5 года.
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Специалистам нужно понять, почему тигрёнок вышел к поселку и где его мать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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