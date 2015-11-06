«Умное» устройство будет предупреждать водителей о нарушении ПДД

Росстандарт готовит документ, описывающий требования к устройствам предупреждения автомобилистов о нарушении ими ПДД. После этого производимые в нашей стране авто можно будет оснащать подобными приборами, сообщают «Вести:Приморье».

Стало известно, что «Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии» (Росстандарт) разрабатывает национальный ГОСТ «Системы распознавания объектов инфраструктуры». Он касается автомобильных устройств распознавания дорожной разметки, знаков и сигналов светофоров, которые на основе этих данных сообщают водителю о том, что он нарушает ПДД, отмечает «Автовзгляд». Это может происходить путем подачи светозвуковых сигналов, а также вибрацией рулевого колеса или сиденья. Подобного рода системы уже давно серийно устанавливаются на машины ряда мировых автопроизводителей.

Так, при превышении транспортным средством скорости выше, чем указано на придорожном знаке, многие модели высвечивают на приборной доске соответствующее сообщение. А некоторые из них, в основном премиальных марок, умеют вибрировать рулевым колесом.

На данный момент такая опция применяется только для сигнализации водителю о том, что машина покидает полосу движения. Но ничто не мешает запрограммировать «мозги» авто включать вибрацию и при нарушении пилотом ПДД. По принципу: превысил установленную скорость на 21 км/ч — получи удар по рукам!

Национальный ГОСТ с требованиями к отечественным комплексам такого рода планируется принять в октябре 2020 года, сообщают «Известиям».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]