Теперь не спрячешься: ученые придумали новый метод распознания номера на авто

Альтернативный метод распознавания номерных знаков предложили ученые Вятского государственного университета (ВятГУ), сообщают «Вести:Приморье».

Разработанный способ менее энергозатратный в отличие от современных систем распознавания изображений на нейронных сетях, отмечают авторы метода. Результаты исследования опубликованы в научном сборнике Conference of Open Innovations Association (FRUCT).

Метод, который используют сейчас, требует значительных вычислительных мощностей и имеет недостаточную гибкость к обрабатываемым данным.

Новый алгоритм, предложенный учеными ВятГУ, не требует предварительного обучения, а для его работы нужны небольшие вычислительные ресурсы. Разработанная система состоит из алгоритмов детектирования номерной пластины, сегментации изображения номерной пластины на символы и распознавания текстовых символов. Данный способ позволит распознать изображение номера автомобиля в режиме реального времени, отмечает РИА Новости.

"Основными этапами распознавания номерных знаков являются: предобработка изображения, локализация номерной платины, сегментация изображения номерной пластины на символы и распознавание текстовых символов. Алгоритм локализации пластин номеров транспортных средств основан на обнаружении контуров и использовании геометрической информации о контурах", — прокомментировал профессор кафедры радиоэлектронных средств факультета автоматики и вычислительной техники Института математики и информационных систем ВятГУ Игорь Трубин.

Как отметила профессор кафедры радиоэлектронных средств факультета автоматики и вычислительной техники Института математики и информационных систем ВятГУ Елена Медведева, разработанный метод может быть востребован при проектировании систем контроля за въездом автотранспорта на удаленные охраняемые территории, парковки, ремонтные зоны.

В будущем ученые планируют повысить точность распознавания номерных знаков транспортных средств в условиях плохой видимости (туман, снегопад) за счет алгоритмов предварительной обработки данных, поступающих от видеодатчиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]