Подушка убивает: идет отзыв Infiniti

На этот раз очередь дошла до японской Infiniti — несколько тысяч машин этой марки, на которых ни о чем не подозревая многие годы спокойно ездят их владельцы, признаны, фактически, потенциальными убийцами своих седоков, сообщают «Вести:Приморье». В чем тут дело, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Об отзыве в России 3 932 внедорожников Infiniti QX56 (Z62) объявило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Под эту кампанию попали машины, выпущенные с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года.

По данным Росстандарта, у них «из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов». Результатом может стать взрывное разрушение корпуса подушки и поражение осколками людей в салоне.

Судя по всему, владельцы Infiniti столкнулись с очередным отголоском скандала вокруг разорившегося глобального поставщика подушек безопасности Takata. Именно ее продукция убивала водителей машин, в связи с чем по всему миру начались отзывы миллионов транспортных средств, оснащенных опасной продукцией Takata.

Что касается Infiniti QX56, попавших под отзыв, то устранить опасность, исходящую от водительского эйрбега, можно в любом официальном дилерском центре марки в России. Подушку там заменят на новую. Разумеется, совершенно бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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