Новый таможенный орган появился в Приморье

15 мая 2020 года на территории Приморского края официально зарегистрирована Дальневосточная электронная таможня (ДВЭТ). Новая таможня в составе Дальневосточного таможенного управления начнет принимать электронные декларации на товары, доставляемые сухопутным и воздушным видами транспорта, в начале сентября 2020 года, сообщают «Вести:Приморье».

На сегодняшний день сформирован временный состав ДВЭТ из 15 штатных единиц, запущены процессы формирования полной структуры и укомплектования таможни. Исполняет обязанности начальника таможни полковник таможенной службы Александр Сафронов. Новый таможенный орган будет располагаться в городе Артёме (Приморский край).

Как рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин, предполагается, что Дальневосточная электронная таможня и подчиненный ей Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) (ЦЭД) будут регистрировать и оформлять до 40% всего декларационного массива Дальневосточного таможенного управления, а это примерно 150 - 160 тысяч деклараций на товары в год.

Таким образом, к концу 2020 года на Дальнем Востоке будут действовать два ЦЭДа:

- Владивостокский таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Владивостокской таможне. Сегодня здесь сконцентрировано таможенное декларирование товаров (93% деклараций на товары), перемещаемых морским транспортом в Дальневосточном регионе.

- Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Дальневосточной электронной таможне. В нем будет осуществляться таможенное декларирование товаров, перемещаемых в Дальневосточном регионе иными (кроме морского) видами транспорта.

Справка:

Создание Дальневосточной электронной таможни и подчиненного ей ЦЭД осуществляется в рамках реализации мероприятий Детального плана действий ФТС России по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год (утвержден приказом Минфина России от 9 января 2018 года № 2).

Всего в системе таможенных органов Российской Федерации предполагается создание 16 ЦЭДов, отметили в отделе по связям с общественностью ДВТУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]