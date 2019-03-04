Электронную таможню откроют в Артеме в середине 2020 года
Дальневосточная электронная таможня и подчиненный ей таможенный пост Дальневосточный центр электронного декларирования (ЦЭД) будут созданы в Дальневосточном регионе к середине 2020 года, — передают «Вести: Приморье».
По информации отдел по связям с общественностью ДВТУ, новые органы разместятся в Артеме.
Как рассказала начальник отдела по внедрению перспективных таможенных технологий Дальневосточного таможенного управления Оксана Долгих, в 2020 году основной декларационный массив в Дальневосточном регионе будет сконцентрирован в двух центрах электронного декларирования: Владивостокском и Дальневосточном.
Владивостокский ЦЭД вправе совершать таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых морским транспортом, а компетенция Дальневосточного ЦЭД будет распространяться на товары, перемещаемые автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом. Иные таможенные посты в регионе будут являться таможенными постами фактического контроля.
Таким образом, в Дальневосточном регионе будет обеспечена концентрация декларирования на морском направлении во Владивостокском ЦЭД, который будет концентрировать декларационный массив Находкинской, Магаданской, Хабаровской, Сахалинской и Камчатской таможен. Сухопутное и авиационное направление будет сконцентрировано в Дальневосточном ЦЭД – из Биробиджанской, Бурятской, Благовещенской, Уссурийской, Хабаровской и Читинской таможен.
Отметим, что преобразования в таможенных органах предусмотрены Комплексной программой развития ФТС России до 2020 года.
В новой структуре таможенных органов будут функционировать несколько видов таможен: электронная, таможни фактического контроля и специализированная, сочетающая функции электронной и таможни фактического контроля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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