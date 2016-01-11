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«Сигналки» на помогают: неизвестные «бомбят» машины и гаражи (видео)

«Сигналки» на помогают: неизвестные «бомбят» машины и гаражи (видео)

Источник фото: pixabay.com

Самоизоляция пробудила в Приморье забытые преступления - воровство из машин и гаражей. В Приморье вновь наступают тяжелые времена? По краю пробежалась волна давно забытых преступлений. Неизвестные лица нападают на гаражи и автомобили, выбивая стекла и вытаскивая все ценное: сумки, технику, инструменты, сообщают «Вести:Приморье», ссылаясь на dv.kp.ru. Им нисколько не мешают установленные сигналки и наблюдающие за ними камеры видеонаблюдения.

Так, в районе дома на улице Котельникова у мужчины обчистили автомобиль. Ночью выбили заднее правое стекло и забрались внутрь салона. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть, что воры тщательно покопались в вещах владельца авто.

«Пока что я заметил, что вынесли сабвуфер с усилителем. Бардачок вот открыт, но я еще его не разбирал, не знаю, забрали ли лежащий там регистратор», рассказывает потерпевший.

Владельцу авто еще значительно повезло, если можно так выразиться. У некоторых машин, как рассказывают эксперты, в Приморье сейчас забирают все подчистую, в том числе откручивают колеса и диски.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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