«К июлю вы забудете о нас»: Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с COVID–19

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, сообщают «Вести:Приморье»

"Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать",

- заявила Малинникова журналистам.

Она отметила, что тенденция к снижению заболеваемости в России идет, и даже если в ближайшее время будут всплески, они не будут пиковыми.

Напомним, в Приморье по состоянию на утро 19 мая 2020 года выздоровели 410 человек, умерли 14. Инфекция подтвердилась у 1402 жителей края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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