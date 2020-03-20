Испытания вакцины от коронавируса успешно завершились в США
В Соединенных Штатах успешно испытали созданную вакцину от коронавирусной инфекции на людях. Об итогах рассказала компания Moderna, сообщают «Вести:Приморье».
Клинические испытания препарата стартовали 16 марта. Всех участников (45 человек) распределили на несколько групп, которые получали разные дозы вакцины. Как было установлено, у людей, получавших небольшое количество сыворотки, выработались антитела, как у тех, кто уже переболел вирусом. Те, кто получал большую дозу вакцины, имели намного больше антител, чем выздоровевшие после лечения от COVID-19.
В компании отметили, что в настоящее время идет усиленная работа над вакциной, чтобы уже к июлю 2020 года в США могли приступить к третьему этапу испытаний сыворотки, отмечает «Газета.ру». «В случае его успеха мы подадим заявку на лицензирование препарата», — подчеркнул глава компании Стефан Бансель.
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