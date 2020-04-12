Придется подождать: о переломе ситуации с коронавирусом рассказал инфекционист

Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, пояснила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, сообщают «Вести:Приморье».

"В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом - ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", - рассказала Шестакова.

В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург ранее также выражал мнение, что справиться с ситуацией поможет только вакцинация населения.

При этом министр финансов России Антон Силуанов в конце декабря выразил надежду, что ситуация с коронавирусом "спадет к середине следующего года".

Напомним, 232 новых случая COVID-19 выявлено в Приморье за минувшие сутки. Общее число заболевших выросло до 30 220. Выздоровело еще 125 заразившихся коронавирусом, всего справился с инфекцией 21 641 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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