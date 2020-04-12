В Центре Гамалеи рассказали о сроках прекращения распространения коронавируса в России

Распространение коронавируса в России должно прекратиться к концу лета 2021 года. С таким прогнозом выступил глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев, сообщают «Вести:Приморье».

«Я считаю, что к лету, особенно к концу лета, у нас все это (эпидемия коронавируса) не то, чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», — поделился Зуев с «Ридусом». Главным фактором окончания пандемии вирусолог назвал вакцинацию населения. По подсчетам ученого, к концу августа 2021 года препарат обеспечит коллективный иммунитет примерно у 70% россиян. Об этом пишет ura.ru.

Также за полгода вырастет число переболевших и тех, кто перенес бессимптомно. У всех их сформируется иммунитет, уверен Зуев. Также в теплое время года пневмотропные вирусы, в том числе COVID-19, чувствуют себя плохо, заключил ученый.

Напомним, в Приморском крае за истекшие сутки общее число заболевших коронавирусом увеличилось на 227 - до 32 539. Выздоровело еще 269 пациентов, всего вылечившихся от COVID-19 - 24 009.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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