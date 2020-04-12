Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике СOVID-19

Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев назвал "бессимптомников" самыми опасными переносчиками COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, называть эту группу людей "переболевшими без симптомов" неверно, поскольку они являются здоровыми вирусоносителями и "вирусовыделителями", то есть могут заражать других. Специалист пояснил, что в их организме СOVID-19 сформировал латентную форму инфекции.

"Переболевшие корью никого не заражают, а они заражают коронавирусом", — подчеркнул он в интервью "Парламентской газете".



По мнению Зуева, именно такие носители вируса сегодня "являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]