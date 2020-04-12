Новости Общество
Сегодня, 18:04

Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике СOVID-19

Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике СOVID-19

Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев назвал "бессимптомников" самыми опасными переносчиками COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, называть эту группу людей "переболевшими без симптомов" неверно, поскольку они являются здоровыми вирусоносителями и "вирусовыделителями", то есть могут заражать других. Специалист пояснил, что в их организме СOVID-19 сформировал латентную форму инфекции.

"Переболевшие корью никого не заражают, а они заражают коронавирусом", — подчеркнул он в интервью "Парламентской газете".
 
По мнению Зуева, именно такие носители вируса сегодня "являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме