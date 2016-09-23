Еще не получили? Выплаты на детей до 3-х лет продолжаются в Приморье

Специалисты МФЦ Приморского края разъяснили, как получить в электронном виде ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, сообщают «Вести:Приморье». В Приморье на это пособие претендуют около 62 тысяч малышей.

Ежемесячную выплату получат все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Ранее эта мера социальной поддержки касалась только семей, имеющих право на материнский капитал, уточнили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда России, выплата с апреля по июнь предоставляется на детей до 3 лет. Оформить ее можно через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.

«Приходить в отделения МФЦ не нужно – в условиях распространения коронавирусной инфекции все процедуры проводятся в режиме онлайн. Мы подготовили для родителей инструкцию, которая поможет правильно оформить документы. В отдельный блок вынесли вопросы, которые чаще всего возникают у семей, претендующих на получение выплаты», – рассказали специалисты МФЦ Приморского края.

Отметим, ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей на ребенка до 3 лет уже воспользовались около 30 тысяч приморских родителей.

«Выплаты за апрель, согласно поданным заявлениям, в объеме 125 миллионов рублей уже произведены», – акцентировал управляющий краевого отделения ПФР Александр Масловец.

Поддержка семей с детьми – один из основных приоритетов работы власти, обозначенный руководством страны и закрепленный национальным проектом «Демография». Особое внимание этой категории граждан уделено в период эпидемии коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]