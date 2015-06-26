Как получить 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет

В МФЦ Приморского края подготовили подробную инструкцию, как получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. На эту меру поддержки могут рассчитывать более 280 тысяч приморских детей.

Напомним, единовременную выплату семьям предусмотрели по инициативе Президента России Владимира Путина, чтобы поддержать граждан в условиях ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Средства предоставят на каждого ребенка, независимо от наличия права на материнский капитал.

Специалисты многофункционального центра обращают внимание на то, что родителям не нужно лично приходить в отделения МФЦ. Все необходимые процедуры можно выполнить онлайн на сайте Госуслуги.

«Мы подготовили подробную инструкцию, как получить единовременную выплату, а также как правильно зарегистрировать на портале СНИЛС детей – это необходимое условие для подачи заявки на услугу», – подчеркнули в ведомстве.

Еще одна инфографика дает ответы на самые актуальные вопросы, которые могут возникнуть у родителей при получении 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

В случае, если после изучения памяток вопросы все еще остались, их можно задать по номеру «горячей линии» отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю: 8 (423) 249-86-00.

Напомним, поддержка семей с детьми – один из основных приоритетов работы власти, обозначенный руководством страны и закрепленный национальным проектом «Демография». Особое внимание этой категории граждан уделено в период эпидемии коронавируса.

«В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей», – подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания 11 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]