Более 150 тысяч заявлений подали приморцы на демографическую выплату в 10 тысяч рублей

На поддержку приморских семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет из федерального бюджета поступило 1,85 миллиарда рублей. Единовременную выплату получат почти 200 тысяч детей и подростков, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Как сообщили в отделении Пенсионного Фонда Российской Федерации, первые средства начали поступать на банковские карта приморцев уже 1 июня.

«Более 150 тысяч заявлений уже подано. Но обратиться за выплатой можно до 1 октября», – уточняют в федеральном ведомстве.

Напомним, единовременную выплату на детей возраста от 3 до 16 лет предусмотрели по Указу Президента РФ от 11 мая в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Чтобы получить ее, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда по предварительной записи.

Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату. Для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда.

Еще одна выплата – ежемесячная на детей в возрасте от 3 до 7 лет проводится в эти дни специалистами соцзащиты населения. Эта мера социальной поддержки предложена Президентом Владимиром Путинам в январе 2020 года, чтобы поддержать семьи с низким достатком.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, с июня будет реализована еще одна инициатива главы государства. Речь идет об увеличении в два раза ежемесячного пособия на первого ребенка для неработающих женщин. Это пособие семьи получают до исполнения малышу полутора лет.

В списке получателей – более 4 тысяч семей. После февральской индексации размер ежемесячной выплаты в крае составил чуть более 4 тысяч рублей (почти 4,4 тысячи рублей в северных районах).

«Соответственно, с июня такие мамы будут получать более 8 тысяч рублей ежемесячно», – комментируют специалисты.

Поддержка семей с детьми – один из основных приоритетов работы власти, обозначенный руководством страны и закрепленный национальным проектом «Демография». Особое внимание этой категории граждан уделено в период эпидемии коронавируса.

Уточнить информацию по демографическим выплатам, выплачиваемым по линии соцзащиты, можно по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145.

Телефон регионального отделения Пенсионного Фонда России: 8 (423) 2-498-600.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]