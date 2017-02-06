Штраф неизбежен: «Космический» ларек с шаурмой не вписался в архитектуру Владивостока

На Адмирала Фокина во Владивостоке появился новый ларёк с шаурмой и выпечкой. В отличие от снесённых два года назад киосков, у точки фастфуда есть разрешение на работу в этом месте, однако владельцам грозит штраф за несогласованный дизайн закусочной, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

В центре столицы Приморья появился новый киоск быстрого питания. Располагается он в привычном для владивостокцев месте – на улице Адмирала Фокина, откуда два года назад массово вывозили незаконные ларьки с шаурмой. Дизайн новой закусочной выполнен в виде жёлтого вагончика с фарами.

Точка общепита уже успела привлечь внимание горожан, которые выстраиваются в очередь, даже не соблюдая социальную дистанцию, обозначенную жёлтым цветом на брусчатке. Принадлежит киоск местной сети «Еда и точка».

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что ларёк работает на законных основаниях. Однако владельцы установили киоск без согласования его дизайна – он не соответствует внешнему виду, который утверждён администрацией Владивостока. За это владельцы объекта были приглашены на составление протокола по статье 7.21 Закона Приморского края № 44.

За нарушение правил благоустройства собственникам будет грозить ответственность. Размер штрафа определит административная комиссия: для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей, для юридических – от 50 000 до 80 000 рублей.

Напомним, в 2018 году на Адмирала Фокина провели «зачистку» улицы от незаконных торговых объектов – киосков «Шоколад», «Блины и сэндвичи» и ларьков Doner Kebab. Демонтаж проводился после того, как глава города Виталий Веркеенко подписал нормативно-правовой акт об исключении большинства торговых точек из схемы нестационарных объектов. В июле 2019-го в городе подвели итоги конкурса дизайн-проектов НТО. После этого было объявлено, что бизнесмены должны переоборудовать свои киоски до 1 июля 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]