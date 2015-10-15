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Вакцинация россиян приостановлена из-за коронавируса
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
«В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса и идёт достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека», — цитирует Гриднева РИА Новости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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