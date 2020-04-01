Динамика распространения COVID-19 в России дает поводы для оптимизма

После рекорда, поставленного 11 мая, когда в России было зафиксировано 11 656 новых случаев, суточная выявляемость опустилась до уровня самого начала месяца. Снижение темпов распространения эпидемии на фоне наращивания объема тестирований (проведено уже более 7,3 млн тестов) дает экспертам поводы для сдержанного оптимизма.

Первая десятка регионов по числу выявленных случаев за неделю практически не изменилась. Свердловская область обогнала Краснодарский край, вплотную подойдя к 3000 заболевшим, перевалил за эту отметку Дагестан.

Калужская и Рязанская области закрепились в десятке регионов с максимальных числом заболевших в пересчете на население (там COVID-19 болеет уже двое из тысячи), оттеснив Санкт-Петербург и Нижегородскую область. Их догоняют Орловская, Тамбовская и Брянская области.

Показатели летальности остаются значительно ниже среднемирового значения (4%). Лишь в Республиках Ингушетия и Удмуртия, а также в Псковской области смертность превышает 2%. К этому уровню подходят Ставропольский край (1,94%) и Республика Адыгея (1,74%).

В Приморском крае на сегодня выявлено 1402 заболевших, из них 459 - выздоровели, 14 умерли.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]