Приморье удерживает третье место в ДФО по заболеваемости COVID-19

По состоянию на 12 июня в ДФО выявлено 15 918 случаев COVID-19. В округе зарегистрировано 3% от всех случаев по России.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инфорационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за неделю подтверждено 3 356 новых случаев – прирост на 27%. Максимальный прирост отмечается в Сахалинской области – на 91%. Далее следуют Магаданская область – на 51% и Амурская область – на 49%. Наименьший – в Еврейской автономной области (на 12%). В абсолютных показателях лидируют Забайкальский край и Республика Саха (Якутия) – 520 и 518 новых случаев за неделю соответственно.

Средний темп прироста в ДФО сохранился на уровне предыдущей недели – 3,8% в день. Наибольшее снижение произошло в Республике Саха (Якутия) – с 5,7% до 3,1% в день. В пяти регионах наблюдается рост скорости распространения эпидемии: Магаданская область (с 2,9% до 7,3%), Сахалинская область (с 10,0% до 12,9%), Амурская область (с 4,8% до 6,9%), Забайкальский край (с 4,2% до 5,6%) и Республика Бурятия (с 2,7% до 3,6%).

Планку в 2 500 заболевших на неделе преодолели Приморский и Хабаровский края, а также Республика Саха (Якутия), в 2 000 – Республика Бурятия.

Максимальное число заболевших на 100 тыс. населения фиксируется в Камчатском крае (431,6), Якутии (300,8) и Магаданской области (298,3), а наименьшее – в Сахалинской (62,4) и Амурской (114,2) областях.

За все время выздоровело 8 533 человека, из них 1 856 за последнюю неделю – прирост на 28%. В Республике Саха (Якутия) выздоровевших на этой неделе больше выявленных заболевших. Всего же в ДФО лечатся от коронавируса 7 245 человек (46% от всех выявленных случаев за весь период).

За неделю в ДФО скончались 30 больных (на 5 человек больше, чем на прошлой неделе), 14 из них в Забайкальском крае. Общее число летальных случаев достигло 140 (2% от всех погибших по России).

Показатель летальности в ДФО – 0,88%, что ниже общероссийского значения – 1,31%. При этом в Забайкальском крае самый высокий процент летальных исходов – 2,17%, а в Сахалинской области летальных случаев за весь период пандемии не зафиксировано.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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