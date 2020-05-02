В Приморье достигнут самый важный показатель в борьбе с СОVID-19

За сутки в Приморье выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. Эти данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба в среду, 20 мая. Впервые за полтора месяца темпы суточного прироста заражением коронавирусной инфекцией в Приморском крае снизились до 3%. Ранее специалисты подчеркивали, что о снятии ограничений режима самоизоляции можно говорить только при условии, что суточный прирост не будет превышать 3% в течение двух недель.

Как доложила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 44 человек.

«Общее число заболевших с начала эпидемии приморцев – 1446», – обозначила она.

Заместитель председателя Правительства Приморья Дмитрий Мариза подчеркнул, что по итогам рейдов административных комиссий совместно с правоохранительными органами и МЧС составлен 201 протокол по статье 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения в условиях режима повышенной готовности. 185 дел направлены в суды.

Напомним, ранее Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, от того, как на территориях края будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы, зависит срок поэтапного снятия ограничений.

С 30 апреля ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания обязательно при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси. Обязательно соблюдение «социальной дистанции» в 1,5 метра.

Организации, которые не приостановили свою работу, обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проверять наличие и использование персоналом кожных антисептических средств, проводить бесконтактную термометрию работников, дезинфекцию помещений каждые два часа. Следует также обеспечить наличие антисептических средств для пользования посетителями.

Отметим, что 487 приморцев уже успешно вылечились от коронавируса. Не справились с инфекцией 14 пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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