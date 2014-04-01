Более 200 человек, находящихся в обсервации, обратились за помощью к приморским психологам

203 звонка от жителей Приморского края, других регионов Дальнего Востока и России, находящихся в обсервации в период эпидемии коронавируса, поступило на телефон «горячей линии» психологической помощи Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служу Правительства Приморья.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, основная тематика входящих звонков – беспокойство за близких: как уговорить пожилых родителей не выходить из дома, тревога в связи с нахождением близких людей за пределами РФ.

«С 1 апреля наши психологи приняли 203 звонка. Они не только от жителей края, звонят из других городов и областей. Было несколько звонков от представителей русской диаспоры Кипра и Испании. В основном звучат вопросы по самоизоляции. Когда закончились каникулы и школы перешли на дистанционное обучение, увеличилось количество звонков от родителей в связи с трудностями в воспитании и дистанционном обучении», – сообщили в отделении психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра, на базе которого и работает «горячая линия».

Уже почти два месяца психологи оказывают помощь и поддержку жителям региона. Основная цель – снизить уровень тревоги и агрессии посредством оказания первичной психологической поддержки и информирования.

«Из общего числа звонивших: 75% женщины, средний возраст 40+», – говорят психологи.

Нередко звонок превращается в полноценную психологическую консультацию, только дистанционную. Клиенты работают совместно с психологом над чувством тревоги, пробуют различные техники, позволяющие звонившему стабилизировать свое эмоциональное состояние.

«Часто звонят не только из-за беспокойства и психологических проблем. 18% звонков были связаны с трудовыми отношениями: что делать, если работодатель заставляет работать, отправляет в отпуск без содержания, куда обратиться в связи с потерей работы», – говорит психолог центра.

Данные звонки специалисты переадресовывают юристу Владивостокского клинико-диагностического центра, который дает консультации бесплатно, а также помогает скоординироваться с правомочными по данным вопросам служба.

Телефоны бесплатной «горячей линии психологической поддержки»: 8 (423) 240-15-32, 266-77-15, режим работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00, в выходные дни – с 10.00 до 13.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]