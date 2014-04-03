В отдалённом селе Михайловка установили обелиск землякам — участникам Великой войны

В приморской глубинке жители национального села Михайловка добились установления обелиска землякам-участникам Великой Отечественной. Ни в одном из сёл Молдавановского поселения не было ничего подобного. О героях войны говорили исключительно в семьях. В проекте ГТРК «Владивосток» - новая страничка памяти приморского сердца.

Михайловка за три года до войны стала национальной. В 1938-ом, на освободившиеся, хорошо освоенные и распаханные корейцами земли, компактно поселили тазов. Потомки смешанных семей удэгейцев и китайцев и сами неплохо владели плугами. Но и охотничьи ружья держали крепко.

Раиса Сыр, дочь и племянница участников Великой Отечественной войны, с. Михайловка: «Вот, Хишен Василий - именно снайпер, разведчик. Он очень хороший был стрелок, меткий. У нас же сопки, видите, какие, скалистые, гористые, в общем непроходимые. А он был невысокого роста и очень юркий. И вот, где никто не решится спускаться со склона, он раз, раз — и спустится. И как лазутчик, и попутно еще мясо добудет».

Имена таёжных ольгинцев на граните - еще и картина заселения приморских дальних уголков. Мамалыга, Мазуренко, Круглов, Гарбуз. Молдаване, украинцы, русские, бок о бок с малым народом, трудились в рыбацких артелях, колхозах, лечили, учили местное население. Почти всех помнит Раиса Сыр.

Раиса Сыр: «Дядя Ваня Мазуренко, Василий Иванович, всю войну прошёл. А потом работал директором школы, заведующим интерната, учителем потом еще труда. Очень хорошие воспоминания. Он и войну прошли, и были очень позитивные и добрые».

Неравнодушные люди, два арендатора лесных участков, отозвались на просьбу михайловцев, молдавановцев, фурмановцев, горноводненцев. Помогли с мемориалом. И к небольшому камню, который появился здесь прошлой весной, по личной инициативе главы поселения, теперь встал красивый обелиск. Звезда как портал в таёжные дали и зеленые улицы Михайловки.

Раиса Андрейцева, глава Молдавановского поселения: «Вот эта память, не только для нас надо. Мы всё знаем, наше поколение. А молодёжь-то практически нет. А так они придут, фамилию деда прочитают. Дед воевал».

На обелиске — имена всех, кто уходил на войну из ольгинской глубинки. Кто погиб, кому посчастливилось вернуться. Земляков решили не разделять. Время помнить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]