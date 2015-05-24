Часть владивостокцев осталась без горячей воды: ведутся аварийные работы

18 мая во Владивостоке завершился первый этап гидравлических испытаний на распределительных сетях ТЭЦ «Восточная (АО «ДГК»). После этого оперативные бригады ресурсоснабжающих предприятий приступили к устранению порывов, выявленных на изношенных участках теплосетей. Гидравлические испытания во Владивостоке возобновятся с 1 июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, оперативные бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) в круглосуточном режиме ведут работы в Ленинском и Первореченском районах города. Серьёзный порыв во время гидравлических испытаний был выявлен на участке теплотрассы в районе Народного проспекта, 11. Сейчас оперативная бригада ведёт замену участка теплотрассы и сварочные работы по этому адресу. Горячая вода абонентам, отключённым на этом участке, поступит уже сегодня вечером.

Тем временем с началом лета, 1 июня, во Владивостоке возобновятся гидравлические испытания теплосетей.

Второй этап намечен на период с 1 по 8 июня. Горячее водоснабжение (ГВС) ограничат у жителей Фрунзенского и части Ленинского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, для чего горячую воду отключат у жителей Первомайского и части Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ-2.

Третий этап – с 8 по 15 июня. ГВС будет временно ограничено у части потребителей Советского района, подключённых к теплоцентрали «Вторая речка».

Четвертый, заключительный, этап – с 15 по 22 июня. Проверке подвергнется Фадеевская теплотрасса, без горячего водоснабжения также останутся жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от теплоцентрали «Северная».

Как сообщалось ранее, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией администрация Владивостока приняла решение о переносе гидравлических испытаний на первый месяц лета. Но к этому моменту первый этап весенне-летних гидравлических испытаний в дальневосточной столице уже начался.

По решению главы города Олега Гуменюка энергетики начали оперативно возвращать горячую воду в квартиры владивостокцев. Однако жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная», по техническим причинам подключили к услуге горячего водоснабжения только после завершения первого этапа гидравлических испытаний, 18 мая. В АО «ДГК» сообщают, что у этих потребителей в июне ГВС ограничивать не будут, так как весенне-летние гидравлические испытания для этих сетевых районов уже пройдены.

Специалисты подчёркивают: отключение горячей воды сейчас происходит только в случае возникновения аварийной ситуации и ремонтных работ по ее устранению. По вопросам отсутствия ГВС горожанам следует обращаться в свою управляющую компанию. Также по этому вопросу можно обращаться в диспетчерскую МУПВ «ВПЭС «Тепловые сети» по телефону 245-78-42 или в единую городскую диспетчерскую службу – 2222-333.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]