Пограничники задержали два браконьерских катера в Дальневосточном морском заповеднике

С наступлением весны в Дальневосточном морском заповеднике активизировались браконьеры, которым противостоят госинспекторы заповедника и силы Береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Instagram-страничку заповедника, 16 мая на Восточном участке морского заповедника, недалеко от острова Большой Пелис, госинспектор обнаружил две лодки нарушителей и сообщил их координаты старшему группы в пгт. Посьет Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Спустя считанные минуты пограничники вышли на задержание.

Заметив охрану, одна их лодок с нарушителями спешно покинула акваторию в направлении маяка Гамова. Второй катер начал уходить в направлении о. Клерка, между островами Матвеева и Де-Ливрона. Госинспектор на лодке вышел в район Де-Ливрона на перехват катера браконьеров. После запуска сигнальной ракеты красного цвета лодка с нарушителями остановилась.

Сотрудник заповедника сообщил пограничникам свои координаты, и в указанное место прибыла оперативная группа для оформления и буксировки катера в п. Андреевка.

"Сейчас, практически, сто процентов материалов по нарушениям режима особо охраняемых природных территорий мы доводим до логического конца. Это или штраф, или привлечение уже другими органами к ответственности, вплоть до уголовной", - комментирует ситуацию директор заповедника Николай Якушевский. - Пограничники уже несколько лет эффективно взаимодействуют с охраной морского заповедника на основе плана взаимодействия и обмена информацией, который ежегодно корректируется. Браконьеры сегодня - это преступные группы. Одиночек мы уже не встречаем. Главный метод в борьбе с ними – экономический. Не дать добывать на территории заповедника. По этому пути мы и идем".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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