Олег Кожемяко неожиданно нагрянул в Дальневосточный морской заповедник

В минувшие выходные губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Дальневосточный морской заповедник, пройдя по его акватории на катере охраны в сопровождении директора заповедника Николая Якушевского. Поскольку визит был не официальным, заранее о нем не сообщалось.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на marreserve.ru, морское путешествие началось на Восточном участке, включающем острова Большой Пелис, Стенина, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново, островки Максимова, Входные, Астафьева, кекуры Бакланьи, бухты Горшкова, Средняя, Нерпичья, Астафьева, Спасения и Теляковского.

На кекурах Бакланьих гостям заповедника удалось увидеть тюленей (ларгу или нерпу пятнистую).

Николай Якушевский рассказал, что в сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО за заслуги и значимость находящихся под его охраной животных и растений, сообществ и ландшафтов. Олег Кожемяко интересовался названиями островов, мысов, бухт заповедника.

Обсудили также перспективы развития туризма на территории Приморского края и в заповеднике. Главу региона, прежде всего, интересовали вопросы, как гармонично развивать экологический туризм на заповедной территории, какие формы туристической активности наиболее приемлемы, возможен ли в заповеднике туристический дайвинг, какие эколого-туристические маршруты уже существуют в охранной зоне заповедника и непосредственно на его территории.

Николай Якушевский рассказал, что для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к заповеднику земельных участках и водных объектах созданы охранные зоны: на суше вдоль сухопутных границ заповедника - шириной 500 метров, на море вокруг морских границ ООПТ - 3 мили. Акваторию заповедника запрещено посещать судам длиной более 10 метров, с двигателями мощностью более 350 лошадиных сил, скорость передвижения ограничена 15 узлами.

На заповедник возложены следующие задачи: охрана природной территории в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания её естественном состоянии, организация и проведение научных исследований, государственный экологический мониторинг, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]