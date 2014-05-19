"Радио России. Приморье": Чем уникален Дальневосточный морской заповедник?
Всемирный день охраны мест обитания отмечается 6 октября. Дальневосточный морской заповедник — это почти 64 тысячи гектаров, где 63 тысячи – морская акватория, это более 5000 видов растений и животных, это 4 района заповедника, три из которых отнесены к Хасанскому району, а один на острове Попова — к Первомайскому району Владивостка. Это огромные территории, об охране которых, а также их изучении и освоении в эфире ГТРК "Владивосток" рассказала заместитель директора по развитию Дальневосточного морского заповедника Анна Алексеевна Гульбина.
Интервью в аудиоверсии
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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