Новости Общество Вести FM

Сегодня, 16:13
 

"Радио России. Приморье": Чем уникален Дальневосточный морской заповедник?

"Радио России. Приморье": Чем уникален Дальневосточный морской заповедник?

Всемирный день охраны мест обитания отмечается 6 октября. Дальневосточный морской заповедник — это почти 64 тысячи гектаров, где 63 тысячи – морская акватория, это более 5000 видов растений и животных, это 4 района заповедника, три из которых отнесены к Хасанскому району, а один на острове Попова — к Первомайскому району Владивостка. Это огромные территории, об охране которых, а также их изучении и освоении в эфире ГТРК "Владивосток" рассказала заместитель директора по развитию Дальневосточного морского заповедника Анна Алексеевна Гульбина.

Интервью в аудиоверсии


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря