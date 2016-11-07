Житель Владивостока, попавший в беду, поблагодарил через соцсети неравнодушного водителя (видео)

«Сломался на объездной в районе съезда на Фадеева, лопнул ремень ГРМ. Остановился парень, сам. Предложил помощь. Он на своей «шкворке» дотянул меня до улицы Борисенко. А потом уехал. Как-то не по-людски, даже его толком не отблагодарил», - так написал в instagram vestiprim водитель сломавшегося внезапно автомобиля. Ситуация неприятная, сразу возникает много вопросов: что делать, куда звонить, кто выручит, и во сколько это обойдется. А еще и время потраченное, на которое рассчитывал в другой ситуации.

Но нашелся тот, кто просто так, понимая, что в жизни все возвращается бумерангом, решил помочь водителю.

«Папочка, папа». Судя по голосу в видео, в салоне автомобиля водитель был не один, с маленьким ребенком. Вот и напрашивается вывод, добрый человек помог не просто водителю, а еще и маленькому чаду, который уже в детстве начнет понимать, что доброта вокруг - не только в сказках.

Однако, в Приморье уже не первый раз через соцсети люди благодарят друг друга за помощь, которую им оказывают в сложившейся ситуации.

«Красавчик! Так и должно быть, сегодня ты помог, завтра помощь может понадобиться тебе!», «Когда нибудь, кого нибудь и ты выручишь. Это и есть цепочка добрых сердец и настоящих поступков,так говорила моя бабушка. На этом и мир держится! Он тебе от души, ты другому», отметили в комментариях пользователи instagram vestiprim.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]