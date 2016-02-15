Сегодня, 13:38
«Ты откуда такой, герой?»: ролик из Уссурийска вызывает вопросы (видео)
Этому городу нужен новый герой? - под таким названием было опубликовано видео в instagram dps_mesto, сообщают «Вести:Приморье».
Что хотели показать герои этого ролика? И о каком герое говорили, остается загадкой. Вероятно, так они просто развлекаются.
Однако, в комментариях к видео подписчики отметили, что штраф водителю придется оплатить за нарушение ПДД.
«Водила на штраф налип приличный», «Что управляет такими?».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: