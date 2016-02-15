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«Ты откуда такой, герой?»: ролик из Уссурийска вызывает вопросы (видео)

«Ты откуда такой, герой?»: ролик из Уссурийска вызывает вопросы (видео)

Источник фото: скрин видео

Этому городу нужен новый герой? - под таким названием было опубликовано видео в instagram dps_mesto, сообщают «Вести:Приморье».

Что хотели показать герои этого ролика? И о каком герое говорили, остается загадкой. Вероятно, так они просто развлекаются.

Однако, в комментариях к  видео подписчики отметили, что штраф водителю придется оплатить за нарушение ПДД.

«Водила на штраф налип приличный», «Что управляет такими?».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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