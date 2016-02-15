Человек-паук бродит по Уссурийску. Видео набирает десятки тысяч просмотров

В Уссурийске человек-паук бродит по городу, поднимая настроение жителям, сообщают «Вести:Приморье».

Видео без какой-либо смысловой нагрузки было опубликовано в одном из instagram. На кадрах видно, как мужчина в костюме вымышленного персонажа - человека-паука гуляет по городу, подходит к прохожим. Те, в свою очередь, удивляются увиденному и улыбаются.

Многие в комментариях отметили, что это те позитивные эмоции, которых часто не хватает.

«Какой прекрасный и позитивный персонаж. Настроение на весь день Класс!», «Всем поднял настроение, побольше бы таких выходов», «В нашем городе есть свой герой», «Молодцы, подняли настроение», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]