Просто так: ряженые владивостокцы поднимают настроение жителям города





Жители Владивостока создают настроение друг другу. Так, подписчики канала @vlnews24 сняли на видео четверку ряженых жителей краевой столицы, которые пели песни и танцевали на улице Нейбута, радуя проезжающих мимо автомобилистов и прохожих, - передают "Вести: Приморье".

В комментариях было отмечено, что Дед Мороз и его помощники были замечены и в других районах города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]