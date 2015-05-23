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Вчера, 23:41
 

Просто так: ряженые владивостокцы поднимают настроение жителям города

Просто так: ряженые владивостокцы поднимают настроение жителям города

Фото: Инстаграм @vlnews24


Жители Владивостока создают настроение друг другу. Так, подписчики канала @vlnews24 сняли на видео четверку ряженых жителей краевой столицы, которые пели песни и танцевали на улице Нейбута, радуя проезжающих мимо автомобилистов и прохожих, - передают "Вести: Приморье".

В комментариях было отмечено, что Дед Мороз и его помощники были замечены и в других районах города.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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