Наказание ужесточат за «неправильный» контент в Сети

Российское законодательство о фейках в соцсетях может быть ужесточено. В Госдуме и Совете Федерации пишутся сразу два аналогичных законопроекта, обязывающих интернет-площадки самостоятельно находить нежелательный контент и удалять его, сообщают «Вести:Приморье». За несвоевременное исполнение ответственности предлагается ввести миллионные штрафы.

Ассоциация юристов России (АЮР) внесла в Госдуму инициативу о закреплении правил самоконтроля социальных сетей. Парламентский комитет по информационной политике начал работать над законопроектом, рассказал ura.ru председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

«Существующая сегодня модель по блокировке неправомерного контента слишком тяжелая, она не соответствует скорости распространения информации. На блокировку фейкньюс или дипфейков [замена лица на изобрежании] уходит от трех до семи дней. За это время любая информация разлетится повсюду и граждане будут ей верить», — сказал Журавлев.

Идея ассоциации заключается в том, чтобы государство составило минимальный набор правил поведения пользователей, который станет общим для всех соцсетей. После этого площадки будут самостоятельно модерировать контент за счет алгоритмов и живых модераторов. Ассоциация юристов предлагает, чтобы государство вмешивалось в ситуацию, только на этапе, когда соцсеть не может разрешить конфликт с пользователем, опубликовавшим незаконный контент. Таким образом, юристы надеются снизить число несправедливых наказаний за репосты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]