Шутника-приколиста из аптеки накажут за выходку

Сотрудники полиции задержали приморца, расплатившегося с фармацевтом билетом «Банка приколов», сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило заявление заведующей аптеки, расположенной на проспекте 100-летия Владивостока. Женщина сообщила о хищении лекарственных препаратов.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу и осмотрели место происшествия. Установлено, что покупатель попытался расплатиться за лекарства купюрой «Банка приколов» номиналом в 2 тысячи рублей с надписью «не является платежным средством». Когда фармацевт обнаружила, что купюра является сувенирной, злоумышленник выхватил две упаковки лекарства и скрылся. Причиненный ущерб составил 2000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники патрульно-постовой службы задержали 32-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

В отделе полиции гражданин дал признательные показания.

Похищенное было изъято в ближайшем магазине у гражданки, которая приобрела медицинский препарат за 650 рублей. Вырученные деньги подозреваемый потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье за грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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